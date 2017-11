Paula Vázquez

Paula Vázquez tuvo muy éxito hace años. Estaba en todos los programas. Parecía que estaba clonada. Los orígenes de esta presentadora se encuentra años atrás, cuando hizo su primer casting para el programa del Telecupón cuando sólo tenía 18 años.

Según dijo ella misma, no consiguió el trabajo y no entiende el porque. Quiso mostrar la bola al revés al cara y creemos que al jurado de este casting eso no le tuvo que gustar mucho que digamos ¡quizás sea por eso querida Paula! ¡los nervios no son buenos aliados para nada!