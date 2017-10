Snooki

Esta persona ha tenido una evolución muy sorprendente. Nada tiene que ver la chica que entró en 2009 con la que es hoy en día. Físicamente podrían ser perfectamente dos personas bien distintas. Nicole Polizzi fue la reina del reality. Eso no tiene discusión. Era excesiva, espontánea, emotiva y payasa. Vivía todo sin pensar en el futuro. El alma del programa. Con el paso de las temporadas fue teniendo su propia metamorfosis. Comenzó a adelgazar, se operó y renegó del apodo que le dio la fama “Snooki”

Cuando acabó el programa continuó con su spin off “Snooki and Jwoww” en cuatro temporadas. Se caso con su novio Jionni. Ha tenido dos hijas y participó en una versión de Mira quien baila. Publicó varios libros sin éxito y tiene su propia línea de ropa. Recientemente se la ha visto en Nicole and Jionni´s Shore Flip (reformaban su casa para luego venderla)