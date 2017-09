10 inexplicables motivos por los que Letizia es heredera de una milenaria dinastía

Ser la reina de un país nunca ha sido tarea fácil. Ganarse al pueblo siempre ha sido una tarea compleja, la cual requiere de esfuerzo y estrategia. Ya tras varios años de preparación y esfuerzo, podemos decir que Letizia es heredera de una milenaria dinastía, gracias a que finalmente, después de tantos tropiezos, al fin es considerada una reina muy completa.

No todos apoyaron a Letizia desde que la conocieron como la prometida del ahora Rey Felipe. Su pasado, un poco diferente a las tradicionales princesas y futuras reinas, fue uno de los motivos que empañaba su futuro como reina. Esto ocasionó que el camino para Letizia fuese más difícil. Pero ella no se detuvo, y no se detiene, ya que todos podemos decir ahora que Letizia es heredera de una milenaria dinastía.