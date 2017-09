Letizia y sus curiosas escapadas para huir del reinado

Todos en algún momento hemos querido escapar de nuestra rutina diaria, por este motivo, usualmente recurrimos a viajes que nos ayudan a descansar de la realidad. La Reina Letizia y sus curiosas escapadas nos demuestran que tenemos razón. Hemos podido ver a la Reina escapando de la realidad entre familiares y amigas en diversas ocasiones.

Letizia Ortiz es una mujer que se ha caracterizado por llamar la atención de toda la audiencia española desde que era una princesa, ¿y cómo no? si sus diversos estilos, peinados, decisiones y viajes son tan curiosos, que no podemos dejar de verlos. En esta ocasión, lo que se ha llevado toda nuestra atención son las curiosas escapadas que ha tenido Letizia sin su esposo Felipe.

Letizia y sus curiosas escapadas con sus hijas

Durante el verano del año 2013, pudimos observar a Letizia y sus curiosas escapadas con sus hijas. Luego de haber realizado una breve visita en Palma de Mallorca junto a Felipe y Sofía, la famosa Reina decidió volar con sus dos hijas hasta Zúrich. A pesar de que las 3 integrantes de la familia real fueron vistas en el avión con destino a Suiza, no se sabe exactamente la razón del viaje.

Pero esta no fue la única vez que se observó a Letizia y sus curiosas escapadas con su familia, ya que para el 2013 viajó nuevamente junto a sus dos hijas y a su madre, Paloma Rocasolano, hasta la casa de un empresario que ya habían utilizado como alojo.

Aunque esta curiosa escapada no era de extrañar, debido a la tradición que posee la familia real en cuanto a esquiar, hace poco se pudo observar a la Reina Letizia yendo hacía los Alpes junto a sus dos hijas y a su madre.

Las curiosas escapadas de la Reina por su amor a la música

Aunque muchos no lo sepan, la Reina Letizia y sus curiosas escapadas no han enfocado únicamente en su familia, ya que se le ha visto en diversas ocasiones con sus amistades, asistiendo a sus tan amados conciertos de música Indie. Para el verano del 2013 la Reina de España, asistió al FIB en la zona VIP con varios de sus amigos, para poder ver el concierto de la famosa banda The Killers.

Pero esta no ha sido su única escapada para escuchar música Indie en vivo, ya que se pudo observar a la Reina Letizia en Madrid, en un concierto de la banda nacional Los Planetas, con varios de sus amigos.

Para finalizar, se cierra con broche de oro, pues otra de las diversas escapadas de Letizia, fue hacía Barcelona, para visitar a su hermana, e ir con ella hasta el concierto de Bon Jovi.