Nuria Roca

Nuria Roca y su marido Juan del Val visitaron el programa del Hormiguero para hablar sobre el proyecto que se traían entre manos. La novela Parece mentira está basada en su propias vivencias como pareja, sus crisis y cuentan los secretos más íntimos de su relación. Pablo Motos preguntó a la pareja cuando de realidad había en el libro. Declararon: “Están basados en muchas cosas vividas” El libro está escrito por su marido. Nuria ha sido necesaria para que pudiera plasmar las ideas en papel.

El cien por cien de la novela es real. Reconocen que al igual que el personaje de su libro, también estuvo hospitalizado en un centro psiquiátrico donde le ayudaron a poder resolver problemas. El protagonista cree que la fidelidad no es fundamental y no lo relaciona con el verdadero amor. No desear a otra persona es imposible. Confirmó:”yo nunca he sido fiel en una relación” Según ellos las parejas evolucionan y maduran. Llevan muchos años juntos y saben enfrentarse a todo tipo de situaciones. El secreto para que una relación liberal funcione es dejarse llevar y no ir a contracorriente. Hay que entender al otro, pero sin saber detalles.