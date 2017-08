Así son las Kardashians sin maquillaje

Kendall Jenner

Kendall nació el 3 de noviembre de 1995, siendo hija de Bruce y Kris Jenner. Hoy en día es modelo, personalidad de la televisión y empresaria. Comenzó su carrera en las pasarelas a la corta edad de 14 años, cuando trabajó con la reconocida marca de ropa “forever 21”, pero su gran debut se dio durante la Semana de la Moda de Nueva York, en 2011.

A partir de 2007 comenzó sus apariciones en el show “Keeping Up with the Kardashians”, y desde entonces ha aparecido en diversos shows de televisión. Kendall siempre trata de verse bien, dejando a más de uno con la boca abierta cuando la vemos en cámara o fotos. Sin embargo, en esta imagen para uno de sus desfiles fue captada sin maquillaje, y podemos notar la diferencia.