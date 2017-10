Las hijas de Angelina Jolie siguen sus pasos

Las madres siempre han sido el ejemplo a seguir de sus hijos, y Angelina Jolie no es la excepción. Sus dos hijas, Shiloh y Zahara, están dominando cada vez más el estilo de vida de su madre. Y esto no era de extrañarse, ya que ambas niñas han asistido a diversas alfombras, con lo que han mejorado en gran medida su estilo.

En esta ocasión, Angelina Jolie asistió a una alfombra azul con sus dos hijas, donde las tres lograron destacarse. De hecho, la famosa actriz lució un vestido blanco, mientras que sus dos hijas llevaron atuendos de color negro, para hacer contraste con su madre y poder ir combinadas.

Angelina Jolie les enseña cómo es el mundo de Hollywood

Angelina Jolie se ha encargado de enseñarle a sus hijas, cómo manejar el mundo de Hollywood. Esta vez las tres asistieron a la premiere de una cinta de animación, llamada “The Breadwinner”, que está producida por la famosa actriz.

Durante todo el evento, se pudo notar la atención que Angelina Jolie le daba a sus dos hijas. De hecho, con tan sólo observar su mirada se podía notar lo orgullosa que estaba de sus “mujercitas”. Probablemente, en un futuro podamos ver a ambas niñas, siendo tan exitosas como su madre.

Y no sería de extrañarse, ya que su hermano mayor Maddox, ya empezó a integrarse en el mundo del cine, participando en la película llamada “First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers”, en cual también participó su madre.

Angelina Jolie se encarga de que su familia permanezca unida

Durante estos últimos años, Angelina Jolie ha demostrado lo mucho que ha cambiado su familia, luego de haberse separado de Brad Pitt. De hecho, la famosa actriz ha comentado en diversas ocasiones que su vida ha logrado obtener un nuevo equilibrio, luego de la separación.

Angelina Jolie expresó que al fin logró encontrar el equilibrio perfecto entre su familia, su hogar y su carrera. También aseguró, que encontrar ese equilibrio en su vida no fue nada sencillo, y que está segura de que no es la única madre a la que le cuesta.

La famosa actriz también comentó que sus 6 hijos se ayudaron bastante luego de la separación, y que, por lo tanto, ella estaba muy orgullosa. También expresó que los hermanos mayores se encargaron de cuidar a los más pequeños, y que, a su vez, la apoyaron a ella.

La actriz finalizó diciendo que sus hijos le han brindado paz, al ser tan unidos entre sí, ya que ella no estará para toda su vida. En definitiva, Angelina Jolie no esconde el amor y la admiración que tiene hacía sus hijos.