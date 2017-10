Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más queridos de la televisión española. Sin duda, es uno de los platos fuertes de la cadena Telecinco. Todos y cada uno de los grandes realities están pasando por sus manos. Además de haber sido el presentador de un programa diario, con una buena audiencia.

Pero es que Jorge Javier Vázquez también ha tenido numerosos enfados que han desatado la ira del presentador. No importa en qué tipo de programa esté, sino que Jorge ha soltado lo que ha pensado. Es por ello que hoy te descubrimos algunas de las pataletas de uno de los presentadores más famosos.

Enfado contra Isabel Pantoja

Hubo un tiempo en que Jorge Javier fue muy amigo de Isabel Pantoja. De hecho la llamaba su nueva mejor amiga. Presentaron juntos las campanadas de fin de año, e Isabel también apareció en la cadena para recibir a su hijo de un concurso. Parece que las relaciones entre ambos estaban mejor que nunca. Hasta que un día Isabel no mencionó quién le había regalado un cachorro. Jorge se sintió traicionado y dijo tal que así: “Se abre un nuevo tipo de relación con ella. Espero no tener que cruzármela en mi vida. Tengo rabia acumulada y no me lo merezco. No se lo voy a permitir”.

Sálvame y Jorge Javier Vázquez

Parece que también ha tenido algún que otro encontronazo con sus jefes de Sálvame. Sus compañeros siempre hacían bromas con que no era necesario que volviera a presentar el programa diario. Más que nada porque siempre habría quien lo hiciera. Pero entre esto y que Gran Hermano no va tan bien como se esperaba, Jorge también estalló. Estuvo unos días sin ser el presentador del programa, ya que según parece habría tenido algunos desencuentros con los que son sus jefes. Más que nada porque los ingresos publicitarios también se han repartido ente los nuevos integrantes del programa.

Contra la Casa Real

Quizás más a tono de broma o con ironía de por medio, también lanzaba un nuevo comentario en contra de la Casa Real. No fue invitado a la celebración del 12 de octubre, que tuvo lugar en el Palacio Real. El presentador se quejó diciendo que quería ir. Aunque finalmente, también comentó que ya no quería ir, porque ahora estaba enfadado. Claro que esto lo dijo ya con su tono de broma. Aunque quizás, detrás del mismo se escondía la verdad.

Pero además de todas éstas que se destacan como puntos importantes o pataletas según se quiera ver, hay muchos otros. Claro que algunos de ellos son enfados contra ciertos colaboradores o invitados. Con Alba Carrillo ha tenido sus más y sus menos porque la ha defendido pero una vez que ella salió del concurso, el presentador se sintió un tanto decepcionado. Otro de los últimos que hemos visto ha sido la bronca con Álvaro de Marichalar. Quien terminó siendo expulsado del plató.