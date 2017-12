¿Quién ha dicho que atender las necesidades de las celebrities sea fácil? La vida de un artista puede llegar a ser muy estresante. Como necesitan estar cómodos y ganan cifras de dinero desorbitadas, se permiten el lujo de pedir cualquier cosa que se les antoje.

Pero en algunos casos esa fama les hace perder la cabeza. Vicios como cantidades ingentes de alcohol o golosinas y, rarezas como la de Marilyn Manson que llegó a demandar una prostituta calva sin dientes. ¿Y qué puede ocurrir si no se satisface? Pues, la estrellita de turno puede amenazar con no salir a actuar. Veamos algunas de las exigencias más extrañas de las celebrities en sus contratos.

Kanye West

El rapero no puede pasar ni un solo día sin un tratamiento facial y capilar. Por eso, siempre se asegura de que en su contrato aparezca una lista con los productos imprescindibles para lucir un cutis ideal. Eso sí, parece que el alcohol no deteriora la piel. West demanda bebidas espirituosas por doquier y, si provienen de su máquina de batidos de corte alcohólico, mejor aún.

Hay una anécdota que refleja perfectamente sus extravagancias. Cuando viajó a Londres para participar en el festival Wireless, su equipo se encontró con una habitación coloreada de negro. ¿Cómo es posible que los patrocinadores no se hubiera fijado en ese detalle? Kanye sólo tolera el color blanco en su camerino. Por un momento cundió el pánico. EL equipo promotor se dispersó por Londres en busca de colores claros para no tener que enfrentarse a la ira del artista.

Lady Gaga

Ya sabemos que a Lady Gaga le gusta lo estrafalario: se ha disfrazado, perdón, vestido de menstruación, con un traje hecho a base de mechones de pelo o con imitando una placenta multicolor. Teniendo en cuenta su vestuario, no debería sorprendernos las peticiones que realiza en sus contratos. Antes de ponerse a entonar Poker Face o Bad Romance ante miles de personas suele tirar de sus ídolos para inspirarse. ¿Cómo? Muy fácil: los promotores deben decorar su camerino con pósters viejos de David Bowie, Elton John, Billie Holiday o Freddy Mercury. Viejas glorias que iluminan a cualquiera.

Y es que el momento previo a subir a un escenario debe ser algo muy agobiante. ¿Qué mejor que disfrutar de la compañía de un maniquí con el vello púbico rosa? Sí, habéis leído bien. Estas cosas suceden cuando el divismo te supera.

Paul McCartney

Es bien sabido que la familia del exbeatle siempre ha sido una apasionada a la cocina vegana. Su primera esposa, Linda McCartney, fundó una compañía de comida vegetariana; y su hija, Mary McCartney, ha publicado un libro sobre cocina casera repudiando los productos de origen animal. Esta afición ha acabado por influir también al músico, que se ha convertido en un defensor a ultranza de los derechos de los animales. ¿Lo cumple en sus contratos? Sí, a rajatabla.

Prohíbe que el mobiliario esté hecho a partir de pieles de animales (no importa que sean falsos). La comida que se le vaya a servir debe ser, por supuesto, vegana. Y exige que las limusinas en las que viaje no tengan los asientos de cuero. ¿Es incompatible vivir a todo tren y tener conciencia social? Parece que no.

Katy Perry

Según la revista Forbes, la estrella del pop es una de la mujeres que más ha ganado en el mundo de la música. Quizás, por ello, pueda permitirse ciertas manías y dejarlas plasmadas en sus contratos: Arreglos de flores frescas entre las que no pueden faltar las rosas, las hortensias y las peonias; 2 botellas de Santa Margarita Pinot Grigio; o fresas liofilizdas.

La mejor parte va dirigida a los conductores de limusina. Ningún conductor conversará con el cliente. Tampoco lo hará con los invitados o fans de la artista. Deberá permanecer detrás del volante, y jamás mirar directamente a los ojos de la cantante (ni siquiera a través del espejo retrovisor). En fin, caprichos de una estrella.

Iggy Pop

Mr. Pop lleva sobre los escenarios cuatro décadas. A sus 68 años está en plena forma para llevar su pecho al descubierto y lo que haga falta. ¿Dos fechas seguidas para actuar en un festival? ¡Adelante! ¿Escupir un repertorio de sus canciones más populares como si fuera la primera vez? ¡Hecho! Pero a cambio, es imprescindible poner a prueba los nervios de la organización.

En una de sus giras, le pidió al equipo de promotores que le llevaran a una bailarina de danza del vientre, un imitador del actor Bob Hope y a los siete enanitos de Disney. Todo con el único motivo de divertirse. Y, además, tenía que producirse en un entorno propicio; por lo que solicitó un camerino que un hubiera sido decorado por un artista homosexual. Y para cerrar este círculo de rarezas: ¿por qué no colgar en sus paredes de artículos de medios británicos sobre personas obesas?

Beyoncé

Beyoncé ha demostrado, sobradamente, que tiene mucho talento. Pero, quizás, tanto tiempo en el negocio la hayan convertido en una artista con ciertos antojos que una persona de a pie no consideraría importantes. ¿Quién necesita tres camerinos diferentes? La cantante demanda uno para maquillarse, otro para peinar su abundante cabellera y, un último, para descansar.

En sus contrato está especificado que la temperatura de la estancia debe de ser 25,5ºC; ambientarla con velas con esencia de rosas que sólo pueden ser encendidas con un mechero; y productos Pepsi (lleva años promocionando la marca). Y, por favor, para cenar: unas alitas de pollo sazonadas con ajo fresco, sal, pimienta y ¡mucha cayena!

Prince

Hace más de un año Prince fallecía repentinamente. Dejaba un legado tan inmenso como lo era su talento. Pero también era un ser pintoresco, cuyas exigencias tenían que estar a la altura de su genialidad. Podías entenderlo cuando tomaba los escenarios. Por eso necesitaba una inyección de vitamina B-12 para rendir al máximo durante sus espectáculos. Otro de las cláusulas era cubrir su tocador con un envoltorio que él pudiera desenrollar.

Los organizadores de sus conciertos aseguran que era un infierno trabajar para él. No sólo era sus peticiones, sino el hecho de que nunca sabías qué iba a suceder. En una ocasión, tuvieron que cerrar un restaurante para que pudiera almorzar él solo.

Britney Spears

Britney Spears tiene muchas historias disparatadas dignas de ser contadas. La princesa del pop suele hacer un listado de pedidos similar al que haría cualquier otra celebrity, como por ejemplo: hamburguesas de McDonald’s sin pan, agua mineral y con gas (ni Evian, Dasini o Aqua Fini) o un frasco de galletas, carmelos, chocolatinas y gominolas.

Pero lo que seguro que muchos no saben es que Britney es muy monárquica (quizás porque Estados Unidos es una república) y en su camerino no pueden faltar un retrato gigante de la princesa Lady Di, que supone una enorme inspiración para ella ; y otro de Madonna, que es la reina del pop. La artista también ha fijado una serie de instrucciones para sus bailarines. Estos deben comprometerse profundamente con el espectáculo, y están obligados a no mantener relaciones sexuales y ni a consumir alcohol. Es solo para evitar distracciones innecesarias.

Madonna Ostenta el reinado del pop desde hace más de 30 años. Para dejarlo patente le gusta demandar algunas rarezas tales como: los camerinos donde se aloja durante sus conciertos estén repletos de muebles que ella misma ha diseñado; las flores que lo decoren deben tener unos 6 milímetros de tallo (exactamente); una tintorería portátil, que deje sus ropas impecables antes y después de cada actuación; y 20 líneas de teléfono internacionales. La cosa no queda ahí; ser un icono de la música pop tiene sus consecuencias. Entre las personas que la acompañen en sus giras, no pueden faltar un profesor de yoga, un chef privado especializado en cocina vegetariana y sus más de 30 guardaespaldas; así hasta sumar un total de 200 personas. Además, la artista no acepta, bajo ningún concepto, que los retretes estén usados. Y una vez que los haya estrenado, la organización tiene la obligación de destruirlos.

Will Ferrel

El estadounidense apareció en escena en los 90. El late show “Saturday Night Live” lo lanzó al estrellato. Y desde aquel entonces no ha parado de hacer películas de humor absurdo y parodias de más o menos éxito. De hecho, es uno de los profesionales que más dinero a recaudado gracias a películas como “El reportero”, “Elf: El duende” o “Zoolander”. En 2008 estrenó “Semi-profesional. Un equipo de pelotas”. Para publicitarla echó mano de su divismo e hizo algo que sorprendió a su público increíblemente.

La película, en la que también aparece el actor Woody Harrelson, trata sobre un equipo de baloncesto, que sueña con dar el salto a la NBA. En la gira de su promoción reclamó que, en cada lugar que visitaba, hubiera un micrófono (hasta ahí todo normal), scooter eléctrico, un arcoíris de cartón montado sobre ruedas, un árbol artificial y escaleras ondulantes (vaya usted a saber para qué).

