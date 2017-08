Las caras ocultas de tus famosos favoritos

Vivimos en un mundo en el que se da demasiada importancia a los famosos favoritos de la gente. ¿O no? ¿Y si realmente se merecen toda nuestra atención? Hay jóvenes que empapelan su habitación con fotos y pósters de sus actores o cantantes favoritos, tienen miles o incluso millones de seguidores en Twitter o Instagram, cada vez se muestran más accesibles o al menos eso parece porque comparten más detalles de su vida. ¿Pero es verdad todo lo que vemos? Hay quienes piensan, y no son pocos, que las celebrities nos están mostrando un estilo de vida (o lifestyle, que se dice mucho ahora) que no siempre refleja la realidad. ¿O acaso son todos supermegafelices y no tienen problemas como el resto de los mortales?

Fruto de esa posible doble cara que muestran tus famosos favoritos, un fotógrafo ha decidido realizar una serie de fotos a diferentes famosos que muestran dos caras de una misma persona. Porque al fin y al cabo, las celebrities también son personas de carne y hueso como tú y como yo, de manera que pueden pasar por momentos mejores o peores, aunque ellos tengan una mayor responsabilidad para con el público y, en ocasiones, marcas a las que ceden su imagen. Sea como fuere, aquí van las dos caras de algunos de los famosos más populares del momento.