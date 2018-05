La hija de Kylie Jenner, ¿Es del guardaespalda?

Uno de los rumores que más comentados estos últimos días es el verdadero padre de la hija de Kylie Jenner. Las redes se han incendiado en los últimos días, desde que apareció una foto en la cuenta de la artista. Se rumorea que el posible padre de la hija de Jenner es su guardaespaldas, el conocido Tim Chung. Muchas personas han encontrado un gran parecido al guardaespaldas, con los ojos rasgados de origen asiático. Una de las noticias que más ha descolocado a los medios, ya que no esperaban el parecido tan notable entre los dos.

Las redes sociales se han llenado de comentarios sobre el gran atractivo del ex policía, ya que esto ha forjado la teoría de que Chung es el verdadero padre del bebe. Aunque Kylie no ha hecho ninguna declaración, son muchos los usuarios de redes que ven el parecido entre los dos. Este rumor podría dañar el matrimonio de Kylie Jenner con el rapero Travis Scott, con el que lleva varios años casada. La familia podría tener un grave problema si se demuestra que realmente Stormi no es la hija de Travis, que estaba muy ilusionado con la pequeña.

Aunque se desconoce si realmente Chung podría ser el padre de la hija de Kyle Jenner, la madre de Travis quiere una prueba de paternidad para asegurar que es su nieto. Los rumores en las redes sociales pueden llegar a trastocar la relación de ambos artistas, que se desconoce aún las declaraciones oficiales. Una prueba de paternidad podría ser la prueba del verdadero padre de Stormi, que tiene más rasgos asiáticos que africanos.

No todo es amor y felicidad en la casa de la joven Kylie Jenner, ya que si se demuestra que Travis no es el padre de Stormi podría tener problemas familiares. La familia no ha dado ninguna declaración, pero se espera lo mejor para la familia, sobre todo para la pequeña Stormi, que como su nombre indica, ha traído la tormenta a la familia. El bebe, que tiene rasgos asiáticos sobre todo en los ojos y en el color de la cara, puede ser la prueba de que engañó la artista Kylie Jenner a su marido con el guardaespaldas.

Las últimas noticias que se han publicado es que la madre del artista Travis Scott quiere una prueba de paternidad, debido a los grandes rumores que circulan por internet. Si se hace esta prueba de paternidad se podría conocer realmente quien es el verdadero padre de la pequeña Stormi. Aunque se sabe poco del tema, varias fuentes afirman que se va a realizar esta prueba de paternidad, que demostrará si Chung el guardaespaldas es realmente el padre. ¿Qué ocurriría si no fuera Travis Scott el padre de la pequeña Stormi?