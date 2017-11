Lo que hace la pasta: La transformación radical de estos futbolistas

Dicen que el dinero no da la felicidad ¿tú lo crees? La verdad que no lo da, pero como se suele decir ayuda. Si se tiene dinero de sobra para poder darse un capricho, todo el mundo sería más feliz. Quitarse algún complejo, mejorar físicamente, etc ayuda a cualquiera ¿no te parece? Los astros del fútbol o los deportistas millonarios suelen ser personas muy superficiales y gracias a su dinero, todo lo consiguen.

Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo y Dani Alves son ejemplos de futbolistas que han pasado por el quirófano en varias ocasiones para mejorar físicamente. Parecen perfectos, ¡pero chicas, chicos! ¡tiene truco! ¡no te lo pierdas y conoce cuales son los futbolistas que han tenido más transformación en los últimos años!