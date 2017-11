No hace falta ser cómico para llevar esa gracia y esa simpatía por las venas. Así que cuando hablamos de Joaquín, nos referimos a Joaquín Sánchez. Es jugador del Betis, donde comenzó y ha vuelto de nuevo. Pero es que además de esta pasión, también tiene otra muy diferente. Se trata del humor. No porque lo haya querido así, sino porque es algo innato.

Ya todo el mundo comenta sus expresiones o sus chistes, que nunca pueden faltar cuando está en una entrevista. Sin duda, el carácter de Joaquín es alabado allá por donde va. Si tuviéramos que ir uno por uno de sus mejores momentos, nos harían falta días y días. Así que, aquí te dejamos una gran recopilación de los mismos.

Joaquín Sánchez y su buen humor

Con este hombre es un no parar. Siempre tiene un momento para poder hacer gala de ese buen humor que tiene. Las ocurrencias también son muy dadas y no siempre tienen que ser en forma de frases o chistes. Sino que también el baile se le da muy bien. Sus compañeros no tienen ni un minuto de tristeza. Claro que nosotros, con alguien así a nuestro lado, tampoco la tendríamos.

Uno de sus grandes momentos fue cuando intentó hablar en italiano. Intentarlo ya es un paso y desde luego, lo que nos ha dejado, es un nuevo idioma digno de ser escuchado una y otra vez. Sus primeras entrevistas en Florencia hacían buena gala de ello. Él pensó que nada se le ponía por delante, si había que hablar en italiano, ¿por qué no echarle un poco de imaginación?. Desde luego, el resultado no hubiera podido ser mejor.

Otro de los momento más comentados es cuando Joaquín hace gala de que le encanta el tenis. Es lo primero que responde ante la pregunta de cuál es su hobby. Aunque su compañero Julio Baptista lo delató. Más que nada porque soltó un par de carcajadas que dejaban claro que el futbolista no es muy dado al mundo de las raquetas. Pero oye, si ha llegado a hablar en italiano y sin saber, el tenis tampoco iba a ser su nuevo obstáculo.

Aunque en ciertas ocasiones haya intentado mantener el tono de las entrevistas, no siempre puede. La parte más seria de las mismas no dura mucho tiempo cuando Joaquín está presente. Sin duda, el futbolista rápidamente se arranca con un buen chiste o anécdota porque nunca le falta. Algo así también ocurrió en su paso por los programas televisivos. De ahí que tanto en “El Hormiguero” o “Mi casa es la tuya”. ¿Qué te parecen los momentos que te dejamos en forma de vídeo?.