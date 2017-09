¿Por qué el hilo rojo en la muñeca es el amuleto más potente de los famosos?

Probablemente no te habías percatado de que gran parte de las celebridades utilizan un hilo rojo en la muñeca. Muchas personas afirman que se debe a la creencia en la cábala, una disciplina de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo jasídico. La finalidad de éste amuleto es atraer las cosas buenas en tú vida.

Algunos de los famosos que utilizan el hilo rojo de la cábala son: Michael Jackson, Britney Spears, Ashton Kutcher, Miley Cyrus, Leonardo DiCaprio, Zac Efron, Ariana Grande y muchas otras celebridades. Una de ellas es Madonna, quien en muchas entrevistas ha mencionado que éste amuleto fue lo que le trajo el éxito a su vida.

¿Cómo funciona el hilo rojo de la cábala?

El hilo rojo se debe utilizar en la muñeca izquierda debido a que, según los cabalistas, se considera el lado receptor del cuerpo y el alma. De ésta manera, podemos sellar toda la energía protectora adentro, y al mismo tiempo, interceptar todas las influencias negativas que se encuentran en nuestro entorno.

Para anudar el hilo rojo necesitas la ayuda de una persona, pero debe ser alguien que solamente te desee cosas buenas. El hilo debe ser de lana natural y ser traído desde un lugar sagrado. Una vez que tengas tú amuleto, es necesario atarlo con 7 nudos, y cada uno de ellos debe tener un pensamiento positivo que quieras para tú vida.

Un amuleto con hilos de varios colores

A estos hilos se les conoce como “nauzas” en los eslavos. Los de seda, lana y lino son considerados como los amuletos más fuertes. Y, además, existe la creencia de que si combinas varios hilos de diferentes colores, el efecto será mucho más fuerte. El color rojo tiene en sí mismo la energía, la pasión, la fuerza y el gran poder de protección.

Existen varios colores y cada uno tiene un significado especial. El verde te aleja de los pensamientos negativos, el color escarlata te ayudará en el amor, el naranja simboliza la sociabilidad, el de color amarillo aumenta tú creatividad, el blanco representa la sinceridad y aunque no lo creas, el color negro representa la armonía y tranquilidad.

¿Y qué sucede si se rompe mi hilo rojo?

Para aquellos que no tengan un amplio conocimiento sobre el mundo de la cábala, es totalmente normal que tras cierto período de tiempo, tú amuleto se caiga de tú mano, se pierda en la calle o incluso se rompa sin previo aviso. Solo debes comprar otro hilo de lana (del color de tú preferencia), volverlo a anudar y listo.

Como ya lo hemos mencionamos previamente, el hilo rojo absorbe todo lo negativo que nos rodea, sin embargo, no debes preocuparte porque no existe ningún riesgo o peligro. Así que cuando tú amparo se dañe o extravíe, no te asustes porque todo estará bien.