Hermanas de famosos que están para el infarto

Parece que en los últimos tiempos los famosos cada vez tienen más relevancia. El boom de las redes sociales, especialmente Instagram y Twitter, ha acercado las celebrities al pueblo llano, y ahora la interacción con ellos es mucho más habitual. Antes era casi impensable poder hablar con ellos más allá de un saludo y agradecerles el autógrafo o una foto, y sin embargo hoy en día puedes entablar conversaciones con ellos, virtuales, eso sí. De esta manera, muchos personajes que se encontraban en un pedestal ahora son más cercanos, por grande que sea su éxito. A veces, si sigue siendo complicado, lo mejor es optar por familiares como las hermanas de famosos, que han vivido a la sombra de ellos pero que pueden ser igualmente interesantes y atractivas.

Vamos a hacer un listado sobre las hermanas de famosos que quizá han volado un poco por debajo del radar pero que tienen un físico más que aceptable. Normalmente, cuando los focos apuntan hacia otra persona no brillas tanto, pero eso no significa que no tengas belleza.