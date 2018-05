Como fue el cumpleaños 41 de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha cumplido 41 años y ha recibido un regalo bastante especial, uno que le ha hecho muchísima ilusión, ha conseguido que la justicia, por fin, la escuche. Ahora el ex Guardia Civil y ex marido de Rocío Carrasco, Antonio David Flores, deberá enfrentarse a ella en los tribunales por un presunto delito de maltrato y lesiones psicológicas.

Ha pasado un año desde que Rocío inició los trámites de la denuncia y en todo este tiempo solo ha recibido burlas y desprecios. Antonio David pensó que esa denuncia nunca llegaría a nada, pero parece que Rocío está de suerte y han encontrado pruebas para culpar a Antonio David, o eso es, al menos lo que parece.

No es la primera vez que ambos se sientan en el banquillo. Hace algunos años, ambos lucharon por la custodia de sus dos hijos. Los niños no querían estar con la madre, sino con su padre, y es por eso por lo que, al final, la justicia le concedió la custodia a Antonio David Flores. Pero parece que ahora las tornas han cambiado y la justicia ahora no está a su favor, sino que se inclina más por el de Rocío.

Rocío ha estado luchando todo este tiempo con toda sus ganas y toda su energía para que su caso llegase a los tribunales y no se quedase archivado. Y lo ha conseguido. Todo el esfuerzo vale la pena ya que la hija de Rocío Jurado ha estado recopilando información a lo largo de varios años para confirmar que ha sido víctima de malos tratos. El resultado aún no lo sabemos, por lo que no podemos decir que realmente haya sido una víctima, aunque no queda mucho para descubrirlo.

Antonio David se enfrenta ahora a una condena de hasta cinco años de prisión por presuntos malos tratos. El proceso de investigación que han llevado a cabo ha tenido el peritaje de siete médicos, psicólogos y asistentes sociales. Vaya, que no es una cosa de dos días. Rocío lleva luchando mucho tiempo porque la crean y ahora ya ha llegado el momento.

Por el momento no sabemos cuál es la fecha del juicio, pero no tardaremos en saberlo en exclusiva. ¿Le tocará finalmente a Antonio David Flores cumplir condena o se salvará de ir a la cárcel? Rocío luchará por obtener la justicia que se merece, sin ninguna duda. Pronto lo veremos y nos haremos eco de la noticia.