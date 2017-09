Ella es Francia Raisa, quien salvó la vida de Selena Gómez

Francia Raisa es la mayor de tres hermanas, y nació en Los Ángeles el 26 de julio de 1988. Su madre es la mexicana Virginia Almendárez y su padre es el muy popular locutor de radio Renán Almendárez Coello, hondureño que dirige el programa El Cucuy de la Mañana, que se transmite en Los Ángeles, California. Estudió en la Escuela Secundaria Obispo Alemany, donde se inició como animadora, recibiendo, desde muy temprana edad, la influencia principalmente de su padre, para esta actividad.

Actriz y Modelo

También en la secundaria realizó trabajos como modelo. Apareció en algunas fotografías y comerciales, así como se inició en la actuación, mostrando sus inclinaciones y habilidades artísticas desde muy joven. Desde entonces, ha tenido diversas participaciones, como actriz son recordadas sus intervenciones en “American Family: Journey of Dreams” y en la serie “Over There”.

Protagonizó, junto a Hayden Panettier, “Bring It On: All or Nothing”. También co-protagonizó la película “Shredderman Rules” donde interpretó a Isabel, en “The Cutting Edge: Fire and Ice” era Alexandra Delgado y en la serie de televisión “The Secret Life of the American Teenager” transmitida por ABC Family, en el 2008, conocida en España como la “Vida Secreta de una Adolescente”, interpretó a Adrian Lee, quien era una joven promiscua que le atraía el sexo casual.

En el 2009 participó en la serie “In Plain Sight”, coprotagonizó el cortometraje llamado “Boo”, para más tarde protagonizar en la segunda temporada de “Degrassi: The Next Generation”. Francia Raisa también ha participado en varios videos, como en “My Girlfriend” y “So Big”. La vimos en el video musical para “Savvy&Mandy”. En el año 2015, realizó el lanzamiento de un producto personal “Ellobella”, vestido para las emergencias, resistente a las arrugas y se dobla tan pequeño que cabe en un bolso.

Francia Raisa le donó su riñón a Selena Gómez

Francia Raisa conoce a Selena en el año 2008, fecha desde la cual se hicieron grandes amigas, muchas coincidencias, apoyo permanente, tiempo para celebrar juntas, y los pequeños o grandes logros del día a día. Tan grande es la amistad y el sentimiento que las une, que Francia Raisa en el verano de este año, ha sido capaz de poner en riesgo su vida, para salvar a Selena, quien necesitaba un riñón a consecuencia de la enfermedad de lupus, que sufre y que le fue diagnosticada hace algunos años.

Por Instagram se conocieron los detalles de esta operación, hemos visto la foto donde están juntas tomadas de la mano en la clínica. Selena le ha escrito: “No hay palabras para describir mi agradecimiento para mi hermosa amiga Francia Raisa. Ella me dio el regalo más preciado y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te amo tanto”. Hoy agradecemos a la vida porque como lo dijo la madre de Selena, el trasplante fue un éxito y las dos han continuado con sus compromisos artísticos.