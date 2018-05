Fotos de la salida en solitario del Rey Felipe VI

Los rumores de divorcio se atenuaron cuando el Rey Felipe VI y Doña Letizia aparecieron juntos en un evento hace unos días, pero ahora han vuelto a surgir esos rumores debido a una salida del Rey Felipe VI. Según ha recogido la revista Hola, el rey habría podido acudir a una fiesta privada sin su mujer, Letizia, y que allí se habría relacionado como uno más.

Pero no solo ha recogido los rumores, sino que también ha publicado unas fotografías en las que podemos ver al rey fuera de su vida como monarca, disfrutando de su tiempo libre y, como no, de todos sus amigos y compañeros. Pero, ¿Dónde estaba Letizia en esos momentos?

Han sido las imágenes menos esperadas de toda la semana, especialmente en el caso de los conservadores que pensarán que el rey no actúo nada bien al acudir a un evento solo sin la compañía de Letizia, sobre todo después de los rumores que lanzó una revista alemana sobre el posible divorcio de los Reyes de España.

Ha sido una imagen inusual, como confiesan en la revista, ya que no es propio del monarca aparecer solo y de incógnito pero, la fin y al cabo, Felipe también tiene derecho a pasarlo bien durante un rato con sus amigos más íntimos, ¿No es cierto? Quién sabe, lo mismo era un plan de chicos al que la reina no estaba invitada, o lo mismo estaba demasiado ocupada con sus clases de pilates o con sus hijas.

Pero, ¿Pasaron el puente juntos? Esta ha sido una de las preguntas más repetidas en los últimos días. Los Reyes de España tenían planeado pasar el puente de mayo recorriendo los puntos claves de Cuenca en solitario. Así podrían recuperar el amor que sienten el uno por el otro. Pero parece que la realidad ha sido otra y que la escapada que tenían planeada se ha pospuesto. Pero, ¿Han estado juntos aunque sea en la Casa Real?

Desde la Casa Real prefieren no hacer comentarios, ni afirman ni desmienten las noticias que hay en el aire ahora mismo. La vida privada de los reyes tiene que ser discreta, y así seguirá siendo, al menos por parte de Doña Letizia ya que el rey Felipe VI no se ha ocultado demasiado bien. ¿O es que pensaba que con unas simples gafas de sol iba a despistar a los ciudadanos? Obviamente la respuesta es no.

Seguiremos con la duda de si el rey Felipe VI y Doña Letizia han pasado el puente de mayo juntos o si cada uno ha ido por separado. ¿Será finalmente cierto eso de que se van a divorciar próximamente? Solo nos queda esperar y saber qué es lo que va a pasar.