Por esta razón es que los fans de Wonder Woman están furiosos

En los últimos años, los superhéroes han ido ganando cada vez más relevancia en el vasto mundo del cine. Aunque este género de películas tiene décadas existiendo, en la pasada década comenzó una auténtica revolución de interés en estos personajes. El principal motor de esta fiebre superheroica ha sido el complejo cinematográfico de Marvel Estudios. Y justamente motivado en el éxito de esta compañía, DC Comics ha empezado a crear su propio universo compartido. Como primer paso nos presentaron a Superman, para luego traernos a Batman Y Wonder Woman. Y justamente en una curiosa polémica, que ha desatado la ira de los fans de Wonder Woman, es que nos centraremos hoy.

Primero te pondremos en contexto: la película está ubicada unos 100 años antes de los acontecimientos narrados en “Superman” y “Batman VS Superman: el Amanecer de la Justicia”, justo hacia el final de la Primera Guerra Mundial. Sirve de introducción a Diana, una princesa guerrera de un legendario pueblo perdido conocido como “Las Amazonas”, que vive aislado del resto del mundo.

Todo se remonta a una gran guerra que libraron los dioses griegos contra Ares, el Dios de la guerra (quien los había traicionado). Con sus últimas fuerzas, Zeus protegió a las amazonas en una isla encantada, y les otorgó un arma para derrotar a Ares en el momento en él que volviera. Cuando un piloto estadounidense, llamado Steve Trevor, se estrella en la isla por error, Diana lo rescata y escucha de la Gran Guerra. En este punto se convence de que Ares ha regresado, por lo que decide partir al mundo exterior para derrotarlo definitivamente, dando rienda a los acontecimientos de la película.

Te explicamos por qué están furiosos los fans de Wonder Woman

Pues bien, una vez que Diana se va con Steve comienza a buscar a Ares, pues está convencida de que de derrotarlo cumplirá su misión ancestral y además detendrá la Gran Guerra, que tanto dolor está causando en el planeta entero. Esto la llevará a luchar en contra de los alemanes al lado de Trevor y su equipo de soldados.

Y es justamente durante una de estas batallas (en la cual Diana lucha para liberar un pueblo que había sido invadido y tiranizado por los alemanes) que se muestra la escena que ha desencadenado que los fans de Wonder Woman dejen fluir con total libertad su furia e ira.

Todo se limita a que la actriz Gal Gadot aparece luchando con las axilas 100% depiladas (como podemos contemplar en la imagen). Este simple hecho ha generado que una parte de los fans de Wonder Woman estallen en quejas, pues consideran que una mujer que proviene de una sociedad aislada, que no ha sido infectada con conceptos sociales como “lo correcto de depilarse”, no tendría ningún motivo para lucir esas axilas, y que solo se trata de otra muestra de la sexualización femenina por parte de Hollywood.