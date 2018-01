El chichón de Pablo Motos

Son muchas las pruebas a las que se enfrentan los famosos que visitan el plató. Cada día, después de las entrevistas llegan esas pruebas o consejos en los que los colaboradores del programa ponen todo de su parte. Pero claro, en ocasiones no todo sale como se espera, aunque esté bien ensayado.

En este caso, fue el propio Pablo Motos quien con Santi Millán se han puesto a hacer una prueba. Aunque parecía no ser demasiado complicada, sí que exigía un cierto nivel de fuerza y como no, de esfuerzo en general. Lo que no esperaba Pablo es llevarse un gran golpe y que un chichón comenzara a crecer en su frente.