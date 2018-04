Famosos que intentaron dar el cante y se pillaron los dedos

Algunos famosos lo que intentan es aprovechar esa fama y optar por descubrir nuevos rumbos en su vida. En este caso, el mundo de la canción era uno de esos por descubrir. Toreros, presentadores y hasta delincuentes han probado fortuna en el mundo de la música. Sin duda, sus canciones han dado mucho de qué hablar.

Pero si hablan de ellas no será porque suenen bien del todo. Si es que para cada actividad hay que tener un poco de cualidades artísticas. Ellos lo tendrán para alguna ero no para ésta en concreto. Pero si todavía no sabes bien de qué hablamos, no te pierdas todo lo que sigue, porque no tiene desperdicio.