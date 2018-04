Miley Cyrus

Una de las reinas ante la censura es Miley Cyrus. Sin duda, ella siempre intenta ir más allá y saltarse todas las normas posibles. Bien es cierto que últimamente parece haber cambiado en cuanto a ello. Pero si echamos la vista, ligeramente hacia atrás, sabemos que han sido unas cuantas veces cuando la cantante subía imágenes que tiempo después, fueron censuradas. La verdad es que eran bastante explícitas.

Por este motivo, Instagram se vio obligado a hacer algo de acuerdo a la política que ellos tienen. A Miley la tenemos visto frente al espejo sin nada de ropa. De hecho, ella no suele ser muy sutil, sino que ya muestra todo el conjunto. En este caso, la imagen es mucho más delicada aunque no para la red social que no ha dudado en borrarla de su perfil.