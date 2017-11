Famosas que han sufrido acoso sexual y no lo sabías

Leticia Dolera

Leticia Dolera se ha subido al carro de las denuncias por abusos sexuales en España. Declaró el terrible hecho en su texto para la web de esdiario donde explicó lo que le sucedió. Contó expresamente: “El actor y yo nos mantenemos en la marca, durante la espera, el susodicho, con el que no he intercambiado más de tres frases en estos días, baja lentamente su mano por mi brazo, me acaricia la zona lumbar y .. sí, me acaricia el culo. Lento se toma su tiempo, yo me quedo de hielo, no reacciono, no puedo entender que esté teniendo la poca vergüenza de hacer eso”

No contento con tocarle el culo, un día le toco un pecho sin pedir más explicaciones. Por lo visto se creía que tenía derecho de hacer eso sin tener que pedir permiso. Esto es lo que muchas de las actrices han tenido que aguantar por un papel para poder trabajar en el mundo del cine.