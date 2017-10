10 famosas adictas al bótox y que no les ha quedado bien

Desde que el bótox llegó a nuestras vidas, ya no podemos confiar en la apariencia de nadie. El dicho de “las apariencias engañan”, nunca fue más acertado. En Hollywood, e incluso aquí, en España, el bótox se ha convertido en la “solución” a muchos problemas de las famosas. A tanto ha llegado el fanatismo por este arreglo estético, que hay famosas adictas al bótox. En algunos casos, las famosas tuvieron la mala suerte de aplicarlo incorrectamente, en otros casos, pecaron por el exceso de bótox aplicado.

Lo más sorprendente, es que nadie pensaría que una pequeña, pero poderosa bacteria, lograría revolucionar el concepto de belleza. Ahora los labios muy gruesos, son lo que están de moda, y lógicamente, para obtener labios tan prominentes, has de necesitar algunas dosis de bótox. Sin embargo, no solo en los labios lo puedes aplicar, en casi toda la superficie de la cara, el bótox será de ayuda. Lo que no debes olvidar, es que corres el riesgo de ser como una de las famosas adictas al bótox.