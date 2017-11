La vida de una persona famosa debe ser difícil. Los compromisos laborales, las presentaciones y el acoso de los paparazzi pueden causar estragos en la cabeza de estas celebridades. Algunos entran en un vórtice de alcohol y drogas, mientras que existen famosos a los que la fama se le subió a la cabeza, siendo apoderados por un creciente ego y una enorme arrogancia.

A continuación veremos a aquellas celebridades que se dejaron llevar por la fama, por lo que piensan que son mucho mejores o más importantes que sus colegas o sus fanáticos, haciendo cosas o dando declaraciones que no solo son polémicas, sino que demuestran que la fama no es para todo el mundo y que hay que saberla manejar con cautela.

Justin Bieber, uno de los jóvenes a los que la fama se le subió a la cabeza

En 2008, de la mano del cantante Usher, el mundo conoció a un joven cantante canadiense conocido como Justin Bieber. Con éxitos como “Baby” y “Never say never”, el canadiense se convirtió en una de las mayores estrellas adolescentes de la época. Pero, la pubertad decidió atacar al joven cantante, y su actitud juvenil se convirtió en rebeldía en poco tiempo.

A partir del año 2014, Justin Bieber daba señales de convertirse en uno de los jóvenes famosos a los que la fama se le subió a la cabeza. Desde los malos encuentros con la prensa y los paparazzi, declaraciones controversiales, comentarios despectivos hacia sus fanáticos y problemas con la ley, el canadiense fue visto como el “niño malcriado” del mundo del espectáculo.

Kanye West se autoproclamó “La Mejor Estrella de Rock del Mundo”

No hay que negar que la carrera musical de Kanye West ha sido completamente exitosa, con canciones como “Jesus Walks”, “Goldigger” y “Can’t tell me nothing”, que fueron bien recibidas tanto por el público como por los críticos. Pero no podemos decir que la vida personal de este rapero americano sea igual de exitosa, ya que ha estado inmersa en una controversia tras otra.

West se ganó un puesto entre los famosos a los que la fama se le subió a la cabeza luego de su famosa interrupción del discurso de Taylor Swift en los VMA’s de 2009. Desde entonces, su actitud narcisista, los insultos a los paparazzi y sus fanáticos, además de considerarse la “Mejor Estrella de Rock del Mundo”, han recibido una gran cantidad de críticas negativas por parte del público.

La vida autodestructiva de Charlie Sheen

Durante las décadas de los 80 y los 90, Charlie Sheen se convirtió en un actor de gran renombre, protagonizando películas como “Ferris Bueller’s Day Off”, “Wall Street” y “Hot Shots!”. Además, desde el 2004 hasta el 2011, Sheen fue el protagonista de la exitosa serie de comedia “Two and a Half Men”, recibiendo una gran cantidad de nominaciones a los Premios Emmy por dicha serie.

Pero para nadie fue sorpresa cuando, en 2011, Sheen fue internado en rehabilitación debido al abuso de drogas por tercera vez en un año. Luego de eso, fue despedido de la comedia por comentarios despectivos a su creador, Chuck Lorre. Desde entonces, Sheen no ha vuelto a protagonizar ningún éxito. Uno de los famosos a los que la fama se le subió a la cabeza, lo cual causó graves consecuencias a su carrera.