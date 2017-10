Jennifer López

Jennifer López está en el top de las maniáticas. Cuando viaja y se aloja en un hotel siempre lleva sus propias sábanas porque según ella dice no puede dormir en telas que no estén hechas con menos de 250 hilos. No se conforma con eso. En temas de iluminación es tremenda. Suele pedir que cambien toda la iluminación de la habitación si no le gusta cuando llega. Pide muchos litros de agua mineral.

La grifería también le importa. Tiene que ser de oro y el asiento del inodoro también, pero a la vez tiene que ser blanco en todo su conjunto. Las paredes, las sillas, las mesas han de ser de este color también. No come nada que tenga que ver con bombones o bollería. Pide que le hagan tortillas, pero con claras de huevo. Exige que le pongan en el dormitorio un sillón que sea especial para poderse maquillar a gusto. Para cuando quiera hacer deporte, máquinas. Casi siempre desde que tiene a los niños viaja con ello y desde que eran pequeños pide que la habitación tenga cosas con las que los pequeños se distraigan ¡vaya con las exigencias de los famosos!