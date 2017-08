Tienes que saber estos datos sobre Bob Esponja

Ya no se puede decir que esta serie de televisión animada, sea simplemente otra más. ¡Claro que no! Y es que con los récords de audiencia que ha alcanzado, con los años que lleva en televisión y con la influencia que ha tenido en la vida de tantas personas, Bob Esponja casi se ha convertido en un ícono de una . Es por esto que si aún no sabes mucho sobre él, es hora de que sepas estos datos.

Esta serie lleva 17 años en la televisión, siendo trasmitida no solamente por Nickelodeon, también por otros cadenas televisivas, haciéndola llegar a todas partes del mundo. Con un total de 368 capítulos, repartidos en 12 temporadas, Bob Esponja ha logrado calar en el entretenimiento de muchas personas. Seguramente los doctores ya están recomendando una dosis diaria mínima de 22 minutos de Bob Esponja, así que no vayas a perder esta oportunidad de conocer datos sobre él, porque te arrepentirás.