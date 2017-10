10 celebridades españolas que han estado en prisión y no lo sabías

Ser una celebridad o una figura pública no hace que estés por encima de la ley. Muchos famosos se sienten intocables debido a su condición, y es por eso que cometen algunos actos delictivos. A continuación, veremos algunos casos de las celebridades que han estado en prisión y no lo sabías, demostrando que la fama no es más grande que la justicia.

Desde casos de corrupción, tráfico de drogas, incluso algunos incidentes que han dañado la integridad de otras personas, estos famosos han pasado su tiempo tras las rejas debido a múltiples actividades ilegales. Algunas de estas celebridades aprenden de su tiempo en prisión, pero hay otras que esto parece no haberlos afectado, ya que volvieron a cometer estos actos incluso luego de salir en libertad.