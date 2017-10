10 negros episodios de la vida de Coto Matamoros

Crónicas Marcianas

Cabreos, insultos, vejaciones, vida íntima, peleas, provocaciones, juegos eróticos, polémicas, enfrentamientos, Etc Todo cabía en la participación de Coto Matamoros en Cronicas Marcianas. Cosechó noche tras noche audiencias escandalosas. Era la mina de otro de oro del programa y Sardá lo sabía.

Realizó una entrevista en la ABC donde declaró: “gano 18000 euros en un día, es difícil renunciar a eso ” “No me arrepiento lo más mínimo dejarlo, fue una bendición. Lo que pasa que la televisión te un dinero facilísimo, sobre todo para una persona como yo que no le importa discutir de cualquier cosa” ¡aluciante! ¿no te has preguntado cuánto podía ganar este señor en un mes de trabajo con sólo ese programa?