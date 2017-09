Así es la relación de Enrique y Julio Iglesias

Hay quien dice que cuando un rasgo es realmente relevante y significativo, puede ser heredado a través de la sangre. Y tal parece ser el caso de Enrique y Julio iglesias, padre e hijo dotados de voces igualmente poderosas, y de un talento natural para deleitarnos con sus canciones. Sin lugar a dudas han sabido enamorar al mundo, y afianzar su relación con sus fans. Pero ¿te has preguntado cómo es el trato que mantienen estos 2 artistas?

Julio Iglesias es uno de los artistas más importantes del mundo, tanto hispano, como internacional. Hasta la fecha ha logrado la increíble hazaña de ser acreedor de 2 Records Guinness: en 1983, por ser el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista latino que más discos ha vendido en la historia.

Pero eso es tan solo una pequeña parte del éxito que ha cosechado su carrera artística. Ya sobrepasó los 80 álbumes musicales (en 14 idiomas), con los que ha obtenido más de 2600 discos de oro y platino certificados. Como si esto no fuese suficiente, ha ofrecido más de 5000 conciertos, para unos 60 millones de personas, a lo largo de los 5 continentes.

Por su parte, su hijo Enrique no se queda atrás. Inició su carrera musical en 1993 (contando con 18 años de edad), y desde entonces ha ido siguiendo los pasos de fama de su padre. Hasta la fecha ha vendido más de 100 millones de producciones musicales en inglés y español, situándose entre los cantantes con más éxito de la actualidad.

Entre su catálogo de premios podemos describir 1 Grammy al mejor artista latino, 5 Grammys Latinos, 4 Premios Billboard, 43 Billboard Latinos, 22 Premios Lo Nuestro, 15 Premios Juventud, 20 Premios ASCAP y 8 American Music Award; por tan solo nombrar algunos, ya que la lista continúa.

El motivo de la relación entre Enrique y Julio Iglesias

Sin embargo, siempre ha sorprendido el hecho de que siendo 2 de los artistas más influyentes en el panorama mundial, además de padre e hijo, Enrique y Julio Iglesias parecieran guardar las distancias el uno con el otro. Y fue justamente de esto de lo que hablo Julio a la revista “Lecturas”.

El confirmó el conocido secreto a voces: que la relación con su hijo es tensa. Aunque él aclara entender perfectamente los motivos. En palabras del artista, él nunca estuvo ahí como un padre, pues dedicó su vida a su carrera. Así que a medida que Enrique crecía, no tenía a su padre al lado.

Pero desmintió todo rumor acerca de que Enrique y Julio Iglesias, como padre e hijo, no se hablen. Explicó que hay límites que no se deben cruzar, como que Enrique no acepta sugerencias sobre su carrera. También definió su trato como entrañable. Afirma que en realidad no se la llevan mal, y que está 100% orgulloso de su hijo, pues lo considera un campeón al que admira.