Eduardo Yañez y otros famosos que se liaron a tortas con un periodista

Ser famoso tiene sus cosas buenas, pero como todo en este mundo, algunas malas ¿cuále? Básicamente tener que aguantar a los periodistas todos los días en la puerta de tú casa, soportar preguntar impertinentes cuando menos lo esperas, las fotos de turno que no quieres que te hagan, etc. Es un cúmulo de todo. Todos los famosos no lo aguantan y es lógico, son personas y como tales tienen sus malas reacciones y sus días malos.

En la historia del famoseo ha ocurrido de siempre situaciones un poco embarazosas. El famoso pierde los estribos y termina agrediendo físicamente o verbalmente al periodista o al fotógrafo. Este ha sido el caso de Eduardo Yañez que sin pensarlo dos veces le propinó a un periodista una bofetada en plena alfombra roja. Si eres periodista de la prensa rosa ¡ten cuidado! Y si no lo eres te contamos cuales son los famosos menos permisivos con la prensa.