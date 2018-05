Doña Letizia sigue sorprendiendo con este nuevo look colorido

Doña Letizia siempre termina sorprendiéndonos con sus looks. Nuestra reina ha sido catalogada como una de las mujeres mejores vestidas del mundo, que no es poco. Siempre la vemos lucir las últimas tendencias y eso es algo que nos encanta. Pues esto es, precisamente, lo que ha ocurrido en la entrega de premios a los ganadores de la X Convocatoria de ‘Proyectos Sociales del Banco Santander’. La reina ha sorprendido con un look muy fresco y juvenil, algo a lo que nos tiene acostumbrados sí, pero siempre termina sorprendiendo.

La elección de Doña Letizia está compuesta por una falda y una camiseta de la firma Hugo Boss, una de sus predilectas. La falda midi de cuero a tres colores combinaba a la perfección con el estampado geométrico de la blusa, un print que nunca habíamos visto en la Reina de España. No podemos negar que la Reina Letizia no ceda a las tendencias.

En cuanto a los colores, Doña Letizia ha optado por mezclar el coral, el azul klein y el camel, tres colores totalmente opuestos pero que juntos son ideales, especialmente si se mezclan de esta forma tan original. El jersey, por una parte, es una pieza de punto, es decir, un jersey bastante fino para la primavera, con manga corta. Es el modelo Felizabeth y tiene un precio de 179 euros, que no está mal. Lo que no sabemos es el precio de la falda, ni la temporada. Es una prenda vintage que la reina habría rescatado de su armario.

En cuanto a los accesorios, Letizia ha preferido seguir la línea cromática de la falda. Ha escogido los zapatos de salón Magrit, una de sus firmas predilectas para los zapatos, con tiras cruzadas en el empeine. Estos salones los estrenó, además, la pasada semana, cuando asistió a la presentación del Diccionario Biográfico Electrónico. Son el modelo Laura.

Por lo demás, y aunque es casi inapreciable en las fotografías, ha llevado unos pendientes de diamentes, oro blanco y citrino. El origen de estos pendientes es todo un misterio ya que, además, no son nada nuevos, los estrenó hará ya 8 años. ¿Por qué tanto misterio alrededor de estos pendientes? ¿Serían un regalo de la Reina Sofía, su suegra a la que detesta? Sea como sea, la Reina de España lucía un look impresionante. Pocas reinas llevan looks tan arriesgados y es por eso mismo por lo que nuestra Letizia está muy bien valorada en lo que se refiere al mundo de la moda.

¿Qué te parece el look que decidió llevar para este evento? ¿Cambiarías algo o las elecciones son perfectas? A nosotros, desde luego, nos ha encantado el look de la Reina Letizia. ¡No cambiaríamos nada!