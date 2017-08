Los peores descuidos de las famosas que todos hemos visto

¡Dios, qué vergüenza! Es lo que decimos cuando una brisa inesperada nos levanta la falda. Ni hablar de las traicioneras olas del mar que desajustan nuestro traje de baño. O de ese vestido ajustado, que no puede ser más apretado porque no estamos empacadas al vacío, y nos hace tan difícil caminar sin mostrar más de lo apropiado. Pero tranquila, que nosotras no somos las únicas que pasamos por eso. Las mujeres que todos conocemos también han tenido fallas en su vestuario, y como es de esperar, los peores descuidos de las famosas han quedado guardados para la posteridad.

Lo más interesante de esto, es que siempre vemos a estas mujeres impecablemente vestidas, sintiéndose tan seguras de sí mismas que creemos que poco les importa si su atuendo falla un poco. A pesar de la publicación de estos descuidos de las famosas, ellas siguen adelante, y solamente comentan que desearían que no continuara la difusión de sus imágenes.