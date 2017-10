Todos sabemos que David Bustamante no está atravesando el mejor año de su vida. Sin duda, siempre hay altibajos y debemos estar preparados para ello. Aunque el cantante parece que no lo está llevando tan bien como se podía esperar. La separación de Paula Echevarría, añadido a otros problemas, parecen ser el detonante de su gran deterioro físico.

Si bien ya físicamente se hace notar, de puertas para dentro es otro mundo. Son muchas las especulaciones sobre la ruina de David Bustamante, pero no solo financiera, sino en general en toda su vida. Una vida que parecía más que perfecta, donde derrochaban naturalidad y bien gusto por todo lo que hacía. Pero hoy en día ya apenas queda nada de todo aquello.

La ruina de David Bustamante

Creemos que realmente está David Bustamante en la ruina porque no esperaba que su matrimonio terminara. Claro está que cuando esto sucede es porque son dos personas las culpables. El cantante ha intentado lidiar con el problema pero rápidamente se viene abajo. En los últimos meses no se ha visto en los puntos de encuentro que tenía. Uno de ellos era un club de golf, donde solía estar allí con un grupo de amigos.

Parece que Bustamante se ha dejado llevar por la música. Uno de los mejores refugios que le puede aportar la tranquilidad que necesita. Se ha dejado ver muy cambiado físicamente. Si bien, en alguna aparición en televisión contaba cómo llevaba eso del gimnasio y el ejercicio, ahora es todo lo contrario. Ha asegurado haber subido más de 12 kilos y desde luego, ya comienza a ser preocupante.

¿Está Bustamante en la ruina?. El cantante se ha dejado ver bastante cambiado en los últimos meses. La separación le está pasando factura a todos los niveles. Un bache que parece no afrontar demasiado bien.

Se dice que David Bustamante está arruinado porque ya no ingresa tanto dinero como antes. Cuando eran una pareja estable, tanto él como su mujer Paula Echevarría, se habían convertido en esa pareja que generaba bastante ingresos. Los dos juntos causaban sensación y como tal, levantaban pasiones allá donde iban. Una manera de dejar entrar a los fans en lo que parecía una historia de cuento.

Claro que por el momento, a nivel monetario, parece que no hay tal ruina. Más que nada porque el cantante se acaba de mudar a una zona de lo más lujosa. Se dice y se rumorea que los pisos rondan los 600.000 euros. Así que, con esos precios de vértigo, nos hace suponer que muy en la ruina económicamente no está. Eso sí, como bien hemos mencionado, quizás los ingresos no sean los mismos que al estar junto a Paula.