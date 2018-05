Están siendo muchas las especulaciones sobre la vida privada del cantante. David Bustamante ha vuelto a ser el centro de atención. Parece que desde su separación de Paula Echevarría ya son varios los nombres con los que se le han relacionado. Pero cierto es que él, suele jugar siempre al despiste.

Aunque en este caso, las informaciones ya van un poco más allá. David Bustamante está preparando su regreso a la televisión con el programa, ‘Bailando con las estrellas’. En él, hay una bailarina de nombre Yana Olina que no ha pasado desapercibida. ¿Será el nuevo amor de Busta?.

Los amores de David Bustamante

Su separación de Paula Echevarría no ha sido nada fácil. Sin duda, hemos visto cómo el cantante perdía los nervios en alguna ocasión y tras varios rumores, la pareja ponía fin a una relación que parecía mágica. Pero lo cierto es que no lo era tanto. Tras ella, los nombres femeninos comenzaron a ser protagonistas en la vida de David, aunque él no les daba mucha importancia.

Uno de los que más dio de qué hablar fue el de Ares Teixidó. La presentadora también intentó jugar al despiste, cuando se le preguntaba con este romance. Parece que finalmente no había noticia jugosa de por medio, aunque los reporteros siempre han estado expectantes de que así fuera. Hoy por hoy, parece que Yana Olina se ha dejado ver muy acaramelada con el cantante. De ahí que los rumores no tardaran en aparecer.

Bustamante y Yana

El nuevo programa de baile ya está dando mucho de qué hablar. Quizás porque más que el formato en sí, parece que la supuesta nueva pareja mantiene a todo el mundo en vilo. La revista ¡HOLA! publicaba unas imágenes del cantante y la bailarina caminando juntos y muy cariñosos. A partir de ahí, los rumores se acentuaron.

La presentación del programa no podía tener, sino, los ojos en la pareja. Cierto es que en dicho evento no posaron juntos. Tampoco hay declaraciones, por lo que todo se sigue manteniendo en un gran misterio. Bustamante sí ha reconocido que está abierto al amor y que no lleva bien la soledad. Quizás haya encontrado una gran compañera en Yana. Una joven de 30 años y de origen ruso, bicampeona de España y semifinalista de Europa. Además es entrenadora y directora de competiciones.

A un paso de que el programa de baile comience, seguro que muchos ya tienen puestos los ojos en la pareja. Sea como fuere, parece que Bustamante ha encontrado una compañera de programa y quizás, una confidente. El resto, tan solo será el tiempo quien tenga las mejores respuestas. ¿No crees?.