Datos del segundo encuentro secreto entre David Bustamante y la presentadora Ares Teixidó

Hace tan solo unos meses se dio a conocer la noticia de que David Bustamante y Ares Teixidó estaban manteniendo una relación amorosa. Esto ocurrió durante el polémico divorcio entre Paula Echevarría y David Bustamante. En esos momentos tan delicados, salieron a la luz unas imágenes en las que se vio a la presentadora entrando y saliendo de la casa de David Bustamente con una maleta, como si hubiese pasado la noche con él.

Debido a esto, Ares Teixidó tuvo que soportar cientos de rumores y una presión mediática a la que nunca se había visto sometida. La cuestión es que parece que Ares jugó con las cámaras ya que se mostraba de una forma delante de ellas y de otra forma detrás.

Ares Teixidó no negó en ningún momento que tuviese una relación con el artista, es más, a día de hoy ha seguido sin negarlo, a pesar de que David Bustamante negaba en todo momento que no eran amigos. Y decimos nosotros, si no son amigos, ¿Por qué entra y sale de su casa con una maleta?

El ambiente se había calmado y los rumores de la relación entre David Bustamante y Ares Teixidó habían acabado, hasta ahora. Recientemente se ha comentado en uno de los programas de Mediaset que la presentadora y el cantante podrían haber retomado el romance o, mejor dicho, nunca haberlo abandonado. ‘David y Ares Teixidó vuelven a tener encuentros íntimos’.

La cuestión es que parece que David Bustamante no quiere aclarar esta situación, pero ella sí. La colaboradora de Mediaset habría dicho lo siguiente: ”Ella lleva mal el esconderse. Quiere reconocimiento, no como novia, pero si como amiga, que admita que se conocen”. Vamos, que no es que quiera que diga que es su novia o el amor de su vida, pero, al menos, que no niegue que se conocen.

Mientras tanto, Paula Echevarría sigue mostrando su relación con Miguel Torres por todo el país. Ahora Paula se muestra muy feliz y es posible que esto no le guste ni un pelo a David Bustamante. Pero, ¿Qué puede hacerle? ¿Va a negarse a tener otras relaciones públicas por el simple hecho de que Paula sea feliz? ¿O quizá lo hace por su hija?

No sabemos muy bien cuál es el motivo, pero parece que David Bustamante aún no está preparado para contar toda la verdad y presentar a otra mujer en sociedad. ¿Cuándo llegará ese momento? Suponemos que Ares Teixidó le meterá prisa, pero el cántabro hará las cosas a su manera, como siempre.