Datos sobre el pacto de confidencialidad entre el Ñoño y la Chilindrina

Porque nunca nos olvidamos de los grandes personajes que han marcado una época. Aunque en este caso, además de época se trata de varias generaciones. Hablamos de dos rostros muy conocidos por todos. Por un lado, el Ñoño y por otro, la Chilindrina. Dos personajes del “Chavo del Ocho”, que sin duda, seguro que bien recuerdas.

A comienzos de los años 70 se emitió por primera vez. Claro que poco a poco tuvo un gran éxito y fueron numerosas las televisiones que pudieron ofrecerla. La audiencia siempre estuvo de su parte y es por ello que alcanzaron grandes récords durante los años de emisión. Ahora el Ñoño y la Chilindrina han coincidido de nuevo.

El Ñoño y la Chilindrina, de nuevo juntos

En primer lugar tenemos al llamado “Ñoño” o más conocido como El señor barriga. Un personaje al que Édgar Vivar daba vida. Era el encargado de cobrar al alquiler en la vecindad. Por otro lado, dentro de la serie, el Chavo del 8, nos encontramos con la Chilindrina. En este caso, el personaje era una niña muy traviesa de tan solo 8 años.

Era hija de Don Ramón que estaba enamorada del Chavo. Hasta aquí seguro que lo recuerdas a la perfección. Pero lo que no sabes es que ambos personajes se han vuelto a encontrar. Un encuentro que han querido compartir con sus seguidores en las redes sociales. Parece que el escenario perfecto fue Perú, ya que los dos cuentan con ciertos proyectos en este país.

Porque los reencuentros siempre son unos momentos llenos de felicidad. Así que, entre el Ñoño y la Chilindrina no se iba a quedar atrás. Se juntaron de nuevo y mostraron el afecto que se tienen.

Así que, había que hacer un hueco para salir a cenar y para compartir los recuerdos entre charlas de lo más animadas. Sin duda, se nota que ambos se profesan un gran cariño y eso se nota en cada una de las imágenes publicadas. Édgar cuenta con 68 años y María Antonieta 66, pero a ambos todavía les queda mucha energía que dar.

Uno de los pactos que hicieron en este encuentro, lo resumieron en una bonita frase: “Prometemos despedirnos, sin decir adiós jamás…”. No hubo más detalles, porque seguro que lo que se contaron en el encuentro, pertenece a sus vidas más privadas. A pesar de que siempre hubo muchos rumores sobre las relaciones entre los personajes, hace unos años, Édgar ya afirmaba que entre el personaje Kiko y la Chilindrina no había ningún tipo de enfado, sino que mantenían un gran cariño. En este caso no se puede asegurar pero desde luego, entre Ñoño y la Chilindrina sí.