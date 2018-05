Cuales son las parejas con mas flashes en la Gala Met 2018

La Gala Met 2018 ha dado mucho de que hablar. Este año, el estilismo de las asistentes ha sido de lo más extraño y llamativo. Parece que se han puesto de acuerdo para lucir un estilo ‘papal’ como lo han llamado, que ha dejado descolocada a la prensa. Y no nos extraña. Han sido looks espectaculares. Ahora bien, como cada año, han habido algunas parejas que han llamado mucho la atención en la alfombra roja y se han llevado todos los flashes. Vamos a conocer qué parejas son esas.

George y Amal Clooney

Amal Clooney ejercía, en esta ocasión, de anfitriona y es por eso por lo que se esmeró más de lo que esperábamos. Es cierto que la pareja suele llamar la atención en la Gala Met 2018, pero en esta ocasión han estado espectacular. Amal ha destacado con su vestido pantalón de Richard Quinn, sin ninguna duda.

Scarlett Johansson y Colin Jost

Otra de las parejas que ha destacado en la alfombra roja de la Gala Met 2018, es la formada por Scarlett Johansson y Colin Jost. Esta pareja ha debutado junta por primera vez y se les nota, al menos a Colin, que está mucho más tenso. Además, también hemos podido ver el cambio de look de Scarlett. Ha pasado de un tono rubio a uno más oscuro.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

Vaya donde vaya, Jennifer López arrasa. La cantante, empresaria y actriz ha acudido a la Gala Met 2018 con un look impecable, lo que ha conseguido que todos los flashes se dirigiesen hacia ella. Ha acudido a la gala con Alex Rodriguez, su actual pareja con la que lleva saliendo un año. ¿Será este el definitivo?

Bradley Cooper e Irina Shayk

Una de las parejas más esperadas en la Gala Met 2018 ha sido la formada por Bradley Cooper e Irina Shayk. A pesar de que llevan muchísimos años de relación, la pareja ha decidido no posar junta en ninguna alfombra roja, o al menos hasta ahora. La Gala Met 2018 será muy recordada, y no solo por los premios, también por la aparición pública de Irina y Bradley.

Pharrell Williams y Helen Lasichanh

El estilismo de Pharrell Williams siempre ha sido muy particular, pero aquí podemos ver que su mujer, Helen Lasichanh, cojea del mismo pie. Ambos se han complementado a a perfección para asistir a la Gala Met 2018. Es por eso por lo que han conseguido captar todos los flashes. El estilismo de ambos ha sido muy peculiar, pero, ¿Qué no lo ha sido en esta gala? Los looks no han pasado desapercibidos por ser discretos, desde luego que no.

Esta son las parejas que han acaparado los flashes en la Gala Met 2018. ¿Con cuál de todas te quedas?