Consejos de Sabrina a los concursantes de Gran Hermano

A todos nos llena de curiosidad saber qué sucede con los participantes de concursos como Gran Hermano. Hoy, te traemos un poco de la historia de una de sus concursantes. Además de contarnos un poco cómo es la vida después de su participación en la segunda edición de Gran Hermano, podremos ver algunos consejos de Sabrina para los próximos concursantes, para que puedan disfrutar y aprovechar su paso por el programa.

La vida después de Gran Hermano

Casi dos décadas, 16 años han pasado desde que Sabrina fuese elegida, por la audiencia, como la ganadora del concurso de Gran Hermano, en su segunda edición. Actualmente, Sabrina es bioquímica. Después de muchos años y esfuerzo, ha creado su propio negocio de perfumes, en el que está trabajando como técnico de laboratorio. Este proyecto es realmente nuevo para ella, pues apenas lleva de 7 a 8 meses, sin embargo, es uno de sus grandes objetivos de vida.

Desde su paso por Gran Hermano, podemos ver que Sabrina es muy activa. Ella misma se considera así, ya que siempre anda en busca de nuevas cosas. Esto la lleva a tener gran necesidad de plasmar su esencia en el mundo. Es por eso que su propio negocio de perfumes se convierte en otro medio para lograrlo, del cual se siente muy orgullosa.

Otra de las buenas experiencias de las que surgen algunos consejos de Sabrina, fue que conoció al que sería el padre de su hijo. Así que no solo puede decir que obtuvo 20 millones de Gran Hermano, también encontró el amor en el concurso. Sabrina Mahí se casó con Ángel Tous, del cual se separó en el año 2010, después de 12 años de relación con el ex concursante. A pesar de que después de esa separación, Sabrina decidiera pasar su vida lejos de las cámaras, ella comenta que incluso después de tantos años, la gente la reconoce y estima.

El mejor de los consejos de Sabrina si eres participante de Gran Hermano

Uno de los consejos de Sabrina que veremos con insistencia es que los participantes del concurso disfruten de su paso por él. Ella, al recordar con tanto amor y nostalgia la segunda edición de Gran Hermano, quiere recordarles a los nuevos participantes que sean ellos mismos, que disfruten mucho y que no sean tan problemáticos. En resumen, que disfruten lo más que puedan su paso por el programa, pues es una experiencia que no olvidarán.

Otro de los consejos de Sabrina que ofreció en la entrevista que le realizó el blog de Mediase, “¡Que no salga de aquí!”, fue que participar en Gran Hermano, solamente sucede una vez. Que no es bueno tener malos recuerdos de esa experiencia, sería lamentable si así sucediese. Innegablemente, no hay palabras más sabias que las que una exhermana pueda dar, consejos que seguramente todos aquellos que la escuchen, querrán tomar en cuenta.