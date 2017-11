Gran hermano es el formato televisivo con más años sobre sus espaldas. Muchos son los años que han pasado desde que pusieran en parrilla Gran hermano I Desde 2000 han pasado diechiocho grandes hermanos. Han pasado muchos concursantes que ni recordarás ¡seguro que no! Si en cada edición siempre han entrado una media de doce personas ¡multiplica!

Por muy fan que seas seguro que algún concursante se te escapa de las manos. Concursantes cultos, soberbios, educados, apocados (llamados muebles) etc. En este caso tenemos que destacar que por el concurso han pasado muchas chicas de las llamadas chonis. Chicas groseras, gritonas, con un vocabulario en descontrol, etc. Te invitamos a que conozca a las concursantes más chonis de Gran hermano ¡te gustará!