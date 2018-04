La maldición del ganador

Ya se le conoce como tal. Es que no es para menos, dado el éxito de las ediciones anteriores. La maldición del ganador siempre está presente en este tipo de concursos. De ahí que ‘Operación Triunfo’ no se quede atrás. Si bien el ganador tendría que ser uno de los grandes éxitos, una vez fuera de la academia, hemos comprobado que no. Sin duda, el primer OT también hizo historia. Conocimos a la que se convirtió en Rosa de España.

Ella era siempre la favorita, gracias al público. Algo similar a lo que le ha ocurrido a Amaia este año. Pero al salir de la academia, aunque Rosa ha grabado varios discos, su éxito no fue tal. Quizás a la nueva promesa del mundo de la música, Amaia, le ocurra algo similar, o quizás, no. Todavía es un poco pronto para adelantar acontecimientos, pero visto lo visto.