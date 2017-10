El resbalón de la candidata a Miss España que se hizo viral

Las redes sociales no tienen límite, no perdonan a nadie. Si cometes un error, y este es gracioso o es terrible, las redes sociales se encargarán de castigarte ante el mundo entero. Es por eso que siempre se debe cuidar cada paso, y cada vuelta que se da, siempre atentos a dónde está el ojo del público. Sin embargo, esto no te asegura que siempre lo harás todo bien. En esta ocasión, la protagonista de un nuevo vídeo viral, es la candidata a Miss España, Pilar Magro. Ella, en un desfile, sin querer cambió suelo firme por agua.

¿Cómo sucedió el resbalón de la candidata a Miss España?

Sabemos que siempre en los certámenes de belleza, las chicas que son candidatas para el mayor premio, deben seguir una serie de reglas muy estrictas. No solamente para cumplir con algunos caprichos del certamen, como cuando quieren que las candidatas caminen, bailen y sonrían por horas, mientras están encima de unos zapatos terriblemente dolorosos, y unos vestidos sumamente incomodos. Una candidata a Miss, también tiene que cumplir con las exigencias físicas que un certamen así te exige.

Quizá por esto, la candidata a Miss España, Pilar Magro, no pudo calcular correctamente, muchas veces el cansancio mental y muscular, no les permite a las personas tener el 100% de sus capacidades activas para reaccionar ante cualquier situación complicada. Entonces, ¿cómo sucedió realmente la caída de la candidata a Miss España? Todo empezó porque cada candidata del certamen, tenía que realizarse unas fotografías al borde de la piscina. Para lograr esas fotos, las chicas estaban realizando un rápido y sencillo desfile.

En el vídeo de la candidata a Miss España, podemos ver cómo primero pasa una candidata a Miss España, ilesa de todo error. Justo después de ella, vemos cómo aparece la representante de Cáceres, Pilar Magro. La candidata a Miss España, camina dando pasos firmes, y cuando se detiene un momento para empezar a dar un giro, no calcula correctamente, y termina en el agua recibiendo un chapuzón. Justo en ese momento se escuchan risas y gritos, pero uno de los trabajadores del certamen la ayuda.

Después de un buen chapuzón, la candidata a Miss España se pronuncia

La candidata a Miss España, se queda sentada por un rato, notoriamente apenada por lo sucedido. Sus compañeras de certamen la animan, y luego de unos segundos, la candidata a Miss España decide nadar hasta la salida de la piscina. Luego de unas horas, vemos una publicación de Pilar. En la publicación de Instagram, subió una fotografía de ella en bañador, solicitándole a su público que no se hable más del tema. Pero lo que la candidata a Miss España sí aceptó, fue una invitación a tomar cervezas.