Todos conocemos a Julia Otero. La periodista ha sido uno de los rostros más famosos del mundo de la televisión y sobre todo, de la radio. A lo largo de su carrera ha contado con numerosos premios y ha entrevistado a grandes nombres. Pero no por ello pudo evitar un momento bochornoso ante la reina de España.

Fue en un programa de televisión donde Julia Otero contó, sin pudor, el momento vivido. Hay que aclarar que la otra protagonista no es Letizia Ortiz, sino Doña Sofía. Sin duda, tanto una como otra tienen un gran sentido del humor por lo que todo terminó siendo un momento digno de contar. ¿Quieres saber cuál es?.

El bochorno de Julia Otero con la reina

El momento más bochornoso de la periodista Julia Otero llegó allá por el año 1989. Ella tenía un programa de nombre, “La luna”. En este programa la hicieron cambiar de peinado. Ella estaba acostumbrado a otro tipo de corte de cabello, con el que se sentía mucho más cómoda. Pero cuando una nueva andadura profesional comienza, hay que hacer ciertos cambios y esto fue lo que tuvo que pasar Julia.

Julia Otero ha vivido un momento bastante bochornoso. Quizás en su defensa hay que decir que no siempre se pueden disimular los cabreos, aunque tengamos a un miembro de la realeza delante.

Con su nuevo peinado, ella no estaba nada contenta. Aún así, tenía que acudir a una fiesta en la que estaban los reyes. Por aquel entonces, hablamos de Don Juan Carlos y Doña Sofía. Cuando ésta saludó a la periodista le hizo la mítica pregunta de qué había pasado con su famoso pelo. Así que, Julia, que estaba bastante cabreada por ello le contestó con cierto desaire. Las palabras que salieron de su boca fueron que estaba harta de su peinado y se lo había cambiado.

Pero no era exactamente así, tal y como hemos comentado. Julia no se dio cuenta de su tono al responder, hasta que su acompañante le dio un codazo. Parece que en ocasiones el carácter nos juega malas pasadas, tal y como le pasó a la periodista. No se supo contener, aunque delante tuviera a la reina. Claro que parece que todo terminó como lo que fue, una anécdota divertida. Ni una ni otra se lo tomaron más allá. Una situación provocada por un monumental cabreo que desembocó ante Doña Sofía. Sin duda, los más mayorcitos sabrán que el peinado de Julia Otero marcó toda una época.