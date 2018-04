Belén Esteban y las razones por las que debería dejar la televisión

Su vida pública

Una de las razones por las que debería dejar la televisión viene dicha por ella misma. Parece que llega un momento en que eso de vender cada minuto de tu vida no tiene tanta gracia. En una entrevista con Risto Mejide así lo confesaba la de Paracuellos. Aunque por un lado tienes sus cosas buenas, por otro, lo malo también se va imponiendo cada vez más. El poder hablar de su vida le ha valido para estar tanto tiempo delante de una cámara.

Parece que la gente no se cansa de ella y que siempre que aparece, la audiencia va subiendo como la espuma. Aunque quizás, llegue un día en que eso no pase. Como todos los personajes reconocen, siempre es mejor irse por uno mismo que cuando la gente ya no te quiere y tener que forzar la salida de los platós. Así que, quizás llegue ese día antes de lo que podamos pensar.