Por qué Alejandro Sanz pidió disculpas públicamente a su hijo Alexander

El hecho de que el famoso Alejandro Sanz pida disculpas públicamente a su hijo Alexander es algo que nadie esperaba. El famoso cantante ya contó hace once años que tenía un hijo de tres años. El hijo se llama Alexander, que, aunque no es muy conocido ahora es un tema del que se habla en las redes. El joven, que actualmente tiene 14 años, también es un músico, nació de la relación de Alejandro con la modelo Jaydy Mitchel. Ese desliz fue el que culminó su matrimonio que ahondó mucho más en la brecha matrimonial que sufría el cantante con su esposa.

El cantante contó en una entrevista que se había hecho pruebas de ADN, pero que estaba seguro de que era su hijo. Una aventura extra matrimonial que arruinó su matrimonio. Hace unos días, el famoso cantante pidió disculpas públicamente a su hijo Alexander, que toca el trombón en una banda de jazz. Este despiste le ha costado caro al cantante, que prometió ir al concierto de su hijo, pero no pudo asistir. La agenda de Alejandro Sanz está muy ocupada, por lo que ha tenido que pedir perdón de forma pública con un tweet en sus redes sociales. En el tweet admitía que había sido su error y que por su trabajo no se había acordado de acudir al concierto.

Alejandro Sanz considera que fue un fallo por su parte, ya que con el trabajo no pudo acudir a ver a su hijo. El cantante ha admitido que para él lo más importante es su hijo, que tiene un gran talento en la música. El tweet se envió desde la cuenta del famoso cantante, que pedía disculpas por no acudir a su concierto. El cantante ha enseñado la foto de su hijo, que tiene ya unos 14 años, con mucho talento en la música.

Alejandro también tiene otra hija, llamada Daniela, de su matrimonio con Jaydy Michel, el cantante sigue queriendo tener muchos más hijos. Sus declaraciones en las redes sociales es una noticia que no esperaba ninguno de sus fans, que apoyan al cantante con su agitada agenda. El cantante que no puede acudir al concierto de su hijo hizo unas declaraciones con mucha valentía, que no dudó en pedir disculpas públicamente, una acción que al poco fue una de las noticias de la semana.

Alejandro Sanz no será el padre del año, pero al menos tiene la valentía para pedir perdón delante de todos sus fans. El cantante tiene una agitada agenda de conciertos y grabación de discos, que le ha impedido ver a su hijo en su último concierto. Con sus declaraciones se espera que pueda acudir al siguiente, que seguro que Alexander espera. El joven se ha hecho más conocido actualmente por el tweet de su padre, que necesitaba decirle lo importante que es para él.