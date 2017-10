Alba Carrillo y su estrepitosa caída en Telecinco

Cualquier cosa puede ocurrir durante una transmisión en vivo de un programa de televisión. Y cuando menos te lo esperas, puede suceder un accidente que podría resultar peligroso. Afortunadamente, para Alba Carrillo, su estrepitosa caída solo logró lastimarla, pero tuvo suerte, porque ese accidente pudo pasar a mayores.

El asunto tuvo como protagonista tanto a la modelo como la participación estelar de un tobogán inflable, el cual fue colocado en los estudios de Telecinco. Esto ocurrió durante el programa en el que participa la ex mujer de Feliciano López, “Hable con ellas”, que, seguramente, va a ser uno de los más recordados de su carrera.

Tratando de emular la vida real

¿Qué hacían los animadores de Telecinco con un tobogán inflable gigante en los estudios de la cadena? Todo empezó con un reportaje en el que Mónica Martínez y Carlos Lozano descendían en una piragua por el Río Salle, ubicado en Asturias. Esta hazaña fue la que inspiró a los presentadores a recrearla utilizando el mencionado tobogán.

Aunque en un principio parecía una actividad divertida, las cosas dieron un giro inesperado, y al final la diversión fue interrumpida. Alba Carrillo y su estrepitosa caída, por la que terminó en silla de ruedas. La desafortunada experiencia puede que haga pensar a la modelo antes de tratar de subirse otra vez a un tobogán inflable, o por lo menos la ayudará a tomar mayores medidas de seguridad.

Para Alba Carrillo, la segunda es la vencida

Aunque fue desafortunado, este suceso también tuvo su parte de ironía. Y esto es porque Alba Carrillo se subió al tobogán una vez antes de su estrepitosa caída. Lastimosamente, la modelo no esperaba que la escalerilla estuviera tan resbaladiza. Pero así fue, por lo que cayó durante su ascenso y dio de lleno con el suelo.

La modelo terminó en silla de ruedas, con una hinchazón en la rodilla, asegurando que se encuentra bien, pero bastante adolorida. Aunque eso no logró romper su espíritu, ya que estuvo bromeando con sus colegas, diciendo que esperaba no ser reemplazada en “Hablen con ellas”. Eso demuestra que Carrillo sigue la idea de que ante un mal tiempo, hay que tener buena cara.

La seguridad es lo más importante

¿Qué podemos aprender todos de este suceso? Que, aunque los toboganes inflables pueden ser muy entretenidos y en ellos se puede pasar un rato divirtiéndose, hay que asegurarse de estar seguros, para no dañas la integridad de una persona. Además, hay que recordar que los toboganes de agua se deberían utilizar en las piscinas o parques acuáticos, no en un plató de televisión.

Por suerte para Alba Carrillo, su estrepitosa caída no fue más fuerte, y no sufrió lesiones mayores en ese accidente. Pero, aun así, debemos recordar que la suerte estuvo de parte de la modelo, porque esa caída la pudo sufrir cualquier otra persona, y con lesiones mucho mayores. Debemos recordar que los mejores problemas no son los que se solucionan, sino los que se evitan.