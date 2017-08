Actores que cantan mejor de lo que actúan

Bruce Willis

¿Quién se puede imaginar a este chico duro realizando conciertos? Pues los que lo vieron lanzar su disco y realizar sus conciertos. Bruce es uno de los actores que cantan que ha incursionado seriamente en el mundo de las bandas, los discos y las grabaciones.

Fue en 1987 cuando su primer disco, “Respect Your Self”, salió a la luz. En esa época el actor ya tenía un poco de fama como actor. Sin embargo, no es el personaje consagrado de 62 años que ahora todos conocemos. Lo más interesante es que Bruce incluso se creó un alter ego. Su nombre era Bruno, y por él era que todo su material discográfico y programa de Tv (programa de HBO), llevaba el nombre de Return of Bruno.