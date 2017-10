Salen a la luz los impactantes motivos de la abrupta muerte de Celia Fuentes

La repentina muerte de Celia Fuentes fue una de las noticias que más impactó a los españoles; y todavía causa conmoción. La influencer, quien había aparecido en el programa Quiero ser, había intentado suicidarse repetidas veces…hasta que cumplió su cometido. Al parecer, su padre la encontró colgada de la escalera con una sábana.

¿Por qué se suicidó Celia Fuentes?

El diario El mundo reveló éste fin de semana una impactante verdad. Era la tercera vez que Celia Fuentes había intentado quitarse la vida. Pero todos nos preguntamos: “¿Por qué lo hizo?”. Su verdadera y frágil personalidad, un sentimiento de soledad que nadie conocía y la presión de ser “perfecta” ante las redes sociales; todo eso le paso factura.

Su padre -un general del Ejército retirado- comentó a los agentes que se trataba de un problema de índole sentimental. Con tan solo 27 años de edad, la joven modelo partió de éste mundo demasiado temprano… aún le quedaba por vivir. Y por desgracia, la influencer no dejó ninguna nota o mensaje donde explicara por qué acabo su vida.

En muchos eventos se podía ver a una radiante Celia Fuentes, pero todo resultó ser una mascarada. Ella misma les confesó a sus amigas lo sola que se sentía, a pesar sus muchos seguidores. Aunque ella era la viva imagen de la perfección, la realidad no podía ser más distinta. Todas sus poses de Instagram ocultaban un terrible secreto…

Sus amigos y familiares se despidieron

El pasado miércoles, la familia Fuentes despedía a la joven modelo por última vez; en un tanatorio de Madrid. “Os pido respeto por mi hija, que descanse en paz. Por favor no digáis nada a los medios de comunicación” dijo la madre de Celia Fuentes a todas las amistades de la influencer. Era una manera de pedir respeto para su memoria.

Vaniatis se puso en contacto con Aless Gibaja -amigo de Celia Fuentes- para averiguar más al respecto. Pero el joven comentó lo siguiente: “No voy a decir nada sobre el tema. A la familia de Celia es a la que le corresponde hablar; si quiere. Era mi amiga y por respeto, no voy a decir nada”. Sin embargo, los rumores empezaron a surgir.

Algunos medios -en una desesperada búsqueda de fama- crearon falsos testimonios de Aless Gibaja. “Quiero dejar claro que no he dado ninguna declaración a ningún medio, por lo que no sé de dónde sacan las supuestas declaraciones que yo he hecho” confesó el amigo de Celia Fuentes. También pidió respeto para la familia de su amiga.

Pero lo cierto es que todos estos días han sido un verdadero infierno; tanto para los familiares, como para los amigos de Celia Fuentes. Ellos han visto la supuesta alegría de la joven; que se iba apagando poco a poco. Es una noticia muy lamentable, pero tenemos la esperanza de que ella ya esté en un lugar mejor. Que en paz descanse…