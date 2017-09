7 hijos de famosos que dicen que trabajan, pero…

Todos podemos reconocer con facilidad a las celebridades españolas, pero ¿conocías a sus hijos? Probablemente hayas leído o escuchado sobre alguno de ellos. Nuestra lista de hoy es de todos los hijos de famosos que dicen que trabajan, pero… la realidad es muy diferente. Aunque todos ellos “trabajan”, la verdad es que no engañan a nadie.

No hemos venido a juzgar, hay que admitir que es difícil ponerse a trabajar cuando has nacido en una cuna de oro. Todos quisiéramos vivir en un mundo lleno de lujos y comodidades, donde podemos ser siempre el centro de atención. Ya sea que esa vida te guste o no, lo mejor es que te pongas cómodo y disfrutes de ésta sorprendente lista.