10 madres de famosos mejor que están mejor que sus hijos

Hay muchas celebrities que arrasan en las revistas, redes sociales y en todos los eventos a los que van. Pero no hay que olvidar que también hay madres de famosos que se conservan a la perfección a pesar de los años y que han servido de ejemplo para sus vástagos. Aquí hacemos un repaso a 10 madres de famosos que tienen un look y un estilo que nos encantan. Dicen que de casta le viene al galgo, ¿no? Pues estas dinastías no se han creado de la noche a la mañana, así que algo habrán tenido que ver las madres en todo esto.

Siguiente Kris Jenner Todo el mundo conoce a las Kardashian, el televisivo clan llena portadas y contenido televisivo con su vida y su docu reality, Keeping up with the Kardashians. Aunque todo comenzó con la fama de la hija mediana, Kimberly, actualmente todas las mujeres de la familia son populares y viven gracias a su fama, hay quien asegura que esto es obra y gracia de la matriarca Kris Jenner, quien se encarga de representar a sus cinco hijas (3 Kardashian, 2 Jenner) y a sí misma, de hecho, sus hijas de cachondeo la llaman Momager (Mom + Manager). Kris Jenner, que tuvo cuatro hijas y un hijo con el jurista Robert Kardashian y dos hijas más con el atleta olímpico Bruce Jenner (ahora Caitlyn Jenner), al igual que sus hijas vive muy preocupada por su apariencia y su físico, por lo que no duda en hacerse retoques y tratamientos cuando lo considera.

